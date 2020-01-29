Наука: Парадокс физической активности: она полезна, пока не является частью работы

Ученые считают, что физический труд связан с повышенным риском преждевременной смерти. Чтобы исследовать его влияние на здоровье, специалисты из Нидерландов проанализировали результаты 17 ранее опубликованных исследований, охватывавших в целом около 200.000 человек.

В большинстве исследований учитывались также факторы образа жизни (курение и употребление алкоголя). Результаты исследования были опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Исследователи утверждают, что мужчины, занимающиеся физическим трудом, рискуют умереть раньше, чем те, у кого сидячая работа.

Вывод ученых из Нидерландов демонстрируют очевидный «парадокс физической активности»: физические упражнения могут быть вредными на работе, но полезны для здоровья в свободное время.

Питер Коэнен (Pieter Coenen), исследователь вопросов общественного здравоохранения в Медицинском центре Амстердамского свободного университета (VU University medical centre in Amsterdam), утверждает, что причина такого несоответствия не вполне ясна, но он полагает, что дело в различных типах физических упражнений.

«Хотя мы знаем, что физическая активность на досуге полезна для здоровья, мы обнаружили, что у мужчин, занимающихся физическим трудом на 18% выше вероятность преждевременной смерти. Эти люди умирают раньше, чем те, кто не занимается физической деятельностью на работе», — утверждает Коэнен.

Другие исследователи утверждают, что такие результаты могут просто отражать тот факт, что люди, занимающиеся физическим трудом, ведут нездоровый образ жизни: не соблюдают здоровую диету, курят и употребляют алкоголь, что сокращает продолжительность жизни.

Однако Коэнен считает, что в данном случае играют свою роль другие факторы:

«Если вы побегаете полчаса в свободное время, это ускорит ваш пульс и у вас улучшится самочувствие, но когда вы занимаетесь физическим трудом на работе, это совсем другой вид деятельности. Вы работаете по восемь часов в день с небольшими периодами отдыха. Вы встаете, делаете однотипные повторяющиеся движения и работаете руками».

«Наша гипотеза заключается в том, что такого рода деятельность на самом деле напрягает, а не улучшает вашу сердечно-сосудистую систему», — говорит Коэнен.

Рекомендации международных институтов здравоохранения призывают людей тратить хотя бы полчаса в день на умеренную и интенсивную физическую активность, чтобы сохранить здоровье. Однако предыдущие исследования показали, что те, кто работает на стройке или занимается другими видами физического труда, менее всего склонны к занятиям физическими упражнениями в свободное от работы время.

«У них проблема двойного характера: они не получают пользу от активности в часы досуга и подвержены риску от своей профессиональной физической деятельности», — утверждает Коэнен.

Однако Коэнен полагает, что нужно активнее поощрять людей, занимающихся физическим трудом, делать физические упражнения в свободное время, так как некоторые обманываются, считая, что это им не нужно, поскольку они достаточно занимались ими в рабочее время. «Даже если вы занимаетесь физическим трудом на работе, это не значит, что вам не нужно заниматься физической активностью в свободное время», — говорит Коэнен.

В то же время Марк Хамер (Mark Hamer), исследующий физические упражнения в медицинских целях в Университете Лафборо (Loughborough University), считает, что подобные результаты можно объяснить разным образом жизни офисных работников и рабочих, занимающихся физическим трудом. Он ссылается на исследование 2017 года, проводившееся в Китае и охватившее около полумиллиона человек. Оно показало, что физическая активность полезна для здоровья, как на работе, так и в свободное время.

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