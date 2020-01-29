“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК

“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК

29.01.2020, 19:30, Новости дня

53-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дей обратился в Верховный суд Австралии (г. Сидней) с требованием обязать принца Уэльского Чарльза и его жену – герцогиню Корнуольскую Камиллу – пройти тест ДНК для установления степени родства между ним и супружеской парой, пишет New Idea. 

В интервью изданию Саймон, родившийся 5 апреля 1966 года в Великобритании, заявил, что является внебрачным сыном принца Чарльза и его жены Камиллы. Если это так, то на момент его рождения Камилле было 19 лет, а принцу Чарльзу – 17. 

По словам австралийца, правду о своем происхождении он узнал от приемных бабушки и дедушки – Уинифред и Эрнеста Боулдин, которые работали у королевы Великобритании.  «Бабушка сказала, что я сын Камиллы и Чарльза», – сообщил мужчина.

В интервью New Idea он заявил, что Чарльз и Камилла «сблизились» в 1965 году, после чего Камилла «таинственно исчезла», а Чарльза отправили служить в Австралию. 

«Камилла прятала меня до полутора лет, а когда я вырос, было решено, что один из доверенных сотрудников королевы Елизаветы заставит свою дочь усыновить меня», – заявил Саймон, приемными родителями которого являются супруги Дей – Девид и его жена Карен, дочь Уинифред и Эрнеста Боулдинов. 

«Чарльз, Камилла и королева годами прятались от правды обо мне. Мне нужны ответы», – заявил Саймон, который пытается установить истину о своем происхождении с 2016 года.

Обратиться в Верховный суд Австралии Саймона заставили «новые доказательства», пишет издание. «Мне посоветовали обратиться в Верховный суд», – признался он, подчеркнув, что в судебных инстанциях Квинсленда, куда он трижды обращался с подобными исками, над ним «только насмехались». 

В стремлении узнать правду о своем происхождении Доранте-Дей создал в социальных сетях сообщества, где публикует фотографии, которые, по его мнению, являются доказательством родства с принцем Чарльзом по внешним признакам. 

Posted by Simon Charles Dorante-Day on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Австралиец уверен, что правда о его существовании стала одной из причин гибели принцессы Дианы. В интервью Саймон утверждает, что первая жена принца Чарльза накануне смерти собиралась обнародовать эту информацию. Доронте-Дей заявил, что также получал угрозы после того, как заинтересовался родством с королевской семьей Великобритании.

Издание Daily Mail отмечает, что это не единственное судебное разбирательство, инициированное Саймоном. Мужчина также судится с бывшим работодателем из-за увольнения. По информации издания, причиной конфликта стал несдержанный характер Доранте-Дея. 

Пока Верховный суд Австралии решает, принимать ли к рассмотрению иск Доранте-Дея, кассационный суд Бельгии на основании теста ДНК признал 51-летнюю художницу Дельфину Боэль внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II.

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. 

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы (31 августа 1997 года) принц Чарльз и Камилла поженились. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.  

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 53-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дей обратился в Верховный суд Австралии (г. Сидней) с требованием обязать принца Уэльского Чарльза и его жену – герцогиню Корнуольскую Камиллу – пройти тест ДНК для установления степени родства между ним и супружеской парой, пишет New Idea.  В интервью изданию Саймон, родившийся 5 апреля 1966 года в Великобритании, заявил, что является внебрачным сыном […]

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