«Маликовых много не бывает»: Газманов поздравил Маликова с юбилеем архивным фото

Олег Газманов опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram архивный снимок. Этим постом народный артист поздравил коллегу Дмитрия Маликова с юбилеем.
Сегодня очень многие звёзды отечественного шоу-бизнеса поздравили Дмитрия Маликова с днём рождения. Композитору исполнилось 50-лет, и его соратники по сцене поспешили порадовать юбиляра. Олег Газманов решил поделиться с певцом совместными воспоминаниями, найдя фотографию, на которой они запечатлены вместе коллегой и его отцом Юрием Маликовым во время футбольного матча. При этом знаменитости являлись не болельщиками, а игроками. В кадре исполнители одеты в спортивную форму и позируют на фоне переполненных трибун. Автор микроблога пожелал приятелю творческого счастья, а также надеется, что того не покинут его «ясные дни», и добавил: «Маликовых много не бывает».
Подписчики мгновенно отреагировали на фотографию, увидев в молодом возрасте Дмитрия Маликова и Олега Газманова. Хозяин аккаунта сохранил в тайне, когда именно был сделан снимок, и по какому поводу состоялась футбольная встреча, а потому подписчики немедленно засыпали его вопросами, пытаясь выяснить все детали. Другие же присоединились к поздравлениям, поставив публикации немало одобрительных лайков и написав большое количество добрых пожеланий имениннику с юбилеем.
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