ASUS выпустит портативный 17,3-дюймовый игровой монитор ROG STRIX XG17AHPE с частотой 240 Гц

ASUS опубликовала анонс очередной новинки для поклонников компьютерных игр и детализированного видео. Портативный монитор ROG STRIX XG17AHPE получил экран в 17,3 дюйма, а также высокую частоту его обновления в 240 Гц.

Кроме того, дисплей работает по технологии Adaptive-Sync (1920×1080 пикселей), а время отклика составляет всего 3 мс. Кроме того, цветовой охват IPS-монитора равен 100% пространства sRGB, а углы обзора и коэффициент контрастности – соответственно 178 градусов и 1000:1. В устройстве присутствует встроенная аккумуляторная батарея, ее объема в 7800 мАч будет достаточно для трех с половиной часов работы без источника питания.

При необходимости подзарядки в ROG STRIX XG17AHPE есть возможность быстрой зарядки 3.0 с гнездом типа USB 3.0, благодаря этому всего за час можно набрать 100 процентов емкости. Также спереди портативного девайса есть два стереодинамика и встроенный цифрово-аналоговый преобразователь, обеспечивающий высокое качество звука в наушниках на частоте 192 кГц без потерь и со сверхшироким диапазоном динамики.

Кроме указанного выше набора, новый экран от ASUS оборудован такими разъемами, как USB-C и микро-HDMI. Через них к монитору подключаются самые разнообразные внешние аппараты, от ноутбуков до игровых приставок, планшетов, и даже смартфонов. При этом толщина аппарата — всего 1 миллиметр, а благодаря массе в 1,060 килограмма экран можно легко брать с собой в путешествия. Что же до времени выхода гаджета на рынок, а также его ценника, информации пока нет, все подробности производитель сообщит позже.

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