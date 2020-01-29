Осужденный российский блогер, писавший об угрозах детям силовиков, проиграл кассацию

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве 29 января отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter об опасности, угрожающей детям российских силовиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Приговор суда первой инстанции и апелляционное определение Мосгорсуда оставлены без изменений.

В кассационной жалобе адвокат указывал, что суд неправильно квалифицировал действия Синицы и вынес ему слишком суровый приговор. Высказывания блогера носили гипотетический, абстрактный характер, отметил защитник, попросивший направить дело на новое рассмотрение.

Синица, который участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, утверждал, что среди его подписчиков нет агрессивных людей, склонных к деструктивным действиям.

Прокурор назвал приговор законным, а слова Синицы «подсказкой для противоправных действий в отношении детей сотрудников правоохранительных органов».

Пресненский суд Москвы 3 сентября 2019 года приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима за экстремизм. В своем твите 31 июля блогер рассуждал о деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне протестных митингов в Москве, и последствиях, с которыми могут столкнуться их семьи. В частности, в твите говорилось, что дети этих правоохранителей могут “однажды не прийти из школы“.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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