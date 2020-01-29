Роспотребнадзор рассказал о принимаемых Россией мерах против коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что на границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса.
«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее Китай передал РФ геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к созданию вакцины. Ученые из Новосибирска уже разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса.
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Последнее: 53-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дей обратился в Верховный суд Австралии (г. Сидней) с требованием обязать принца Уэльского Чарльза и его жену – герцогиню Корнуольскую Камиллу – пройти тест ДНК для установления степени родства между ним и супружеской парой, пишет New Idea. В интервью изданию Саймон, родившийся 5 апреля 1966 года в Великобритании, заявил, что является внебрачным сыном […]
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