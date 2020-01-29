Роспотребнадзор рассказал о принимаемых Россией мерах против коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что на границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Китай передал РФ геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к созданию вакцины. Ученые из Новосибирска уже разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса.





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