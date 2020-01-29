Ученые создали изменяющие цвет повязки, которые «чувствуют» и лечат бактериальные инфекции

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных угроз для здоровья в мире. Раннее выявление и лечение бактериальных инфекций может помочь улучшить выздоровление пациентов, а также обуздать распространение устойчивых к антибиотикам микробов.

Недавно исследователи из ACS Central Science разработали повязки, меняющие цвет, а также ощущающие лекарственно-устойчивые и чувствительные к лекарствам бактерии в ранах. Кроме того, они смогут заживлять данные повреждения. Китайский ученый вместе со своими коллегами разработал материал, меняющий цвет с зеленого на желтый, во время вступления в контакт с кислотной микросредой бактериальной инфекции. В ответ материал, входящий в повязку, выпускает антибиотик, убивающий чувствительные к лекарствам бактерии.

Если присутствуют устойчивые к лекарствам бактерии, повязка окрашивается в красный цвет под действием фермента, вырабатываемого устойчивыми микробами. Когда это происходит, исследователи могут пролить свет на повязку, заставляя материал выделять активные формы кислорода, убивающие или ослабляющие бактерии, делая их более восприимчивыми к антибиотику. Команда специалистов показала, что повязка может ускорить заживление ран у мышей, зараженных чувствительными к лекарствам или устойчивыми к препаратам бактериями.

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