Разбирательство по импичменту: новый этап

В сенатском разбирательстве по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду начинается новая фаза, которая может продлиться до двух дней: сенаторы будут задавать вопросы представителям защиты и обвинения.
Сенаторы-республиканцы и демократы будут задавать вопросы по очереди. Вопросы будут подаваться в письменном виде и зачитываться судьей Верховного суда Джоном Робертсом, который руководит процессом.
На вопросы может уйти до восьми часов в среду и в четверг. Ограничений по продолжительности ответов нет.
После этого состоится голосование по вопросу о вызове свидетелей, в том числе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Республиканцы отказываются привлекать новых свидетелей и надеются как можно скорее оправдать Трампа.
Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл во вторник сказал, что ему не хватает голосов, чтобы помешать демократам вызвать свидетелей, поскольку некоторые республиканцы по-прежнему не выработали четкой позиции по этому вопросу. Чтобы вызвать свидетелей, демократам нужна поддержка хотя бы четырех республиканцев.
После слушаний в четверг сенаторы-республиканцы провели закрытую встречу, чтобы обсудить вопрос о свидетелях, однако впоследствии заявили, что не пришли к конкретному решению.
Трамп призвал республиканцев решительно сопротивляться вызову свидетелей, написав в «Твиттере»: «Не дайте демократам обвести вас вокруг пальца!»
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