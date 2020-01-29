Разбирательство по импичменту: новый этап

В сенатском разбирательстве по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду начинается новая фаза, которая может продлиться до двух дней: сенаторы будут задавать вопросы представителям защиты и обвинения.

Сенаторы-республиканцы и демократы будут задавать вопросы по очереди. Вопросы будут подаваться в письменном виде и зачитываться судьей Верховного суда Джоном Робертсом, который руководит процессом.

На вопросы может уйти до восьми часов в среду и в четверг. Ограничений по продолжительности ответов нет.

После этого состоится голосование по вопросу о вызове свидетелей, в том числе бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Республиканцы отказываются привлекать новых свидетелей и надеются как можно скорее оправдать Трампа.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл во вторник сказал, что ему не хватает голосов, чтобы помешать демократам вызвать свидетелей, поскольку некоторые республиканцы по-прежнему не выработали четкой позиции по этому вопросу. Чтобы вызвать свидетелей, демократам нужна поддержка хотя бы четырех республиканцев.

После слушаний в четверг сенаторы-республиканцы провели закрытую встречу, чтобы обсудить вопрос о свидетелях, однако впоследствии заявили, что не пришли к конкретному решению.

Трамп призвал республиканцев решительно сопротивляться вызову свидетелей, написав в «Твиттере»: «Не дайте демократам обвести вас вокруг пальца!»

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