Главу «Почты России» понизят в должности

Главу «Почты России» понизят в должности

29.01.2020, 19:26, Новости дня

Руководитель АО «Почта России» Николай Подгузов, руководивший компанией с 2017 года, покинет свой пост, пишут СМИ со ссылкой на источник, знакомый с директивой правительства.

Подгузов займет место заместителя генерального директора организации, передает «Интерфакс».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что кресло гендиректора «Почты России» займет экс-вице-премьер Виталий Акимов.

Напомним, Акимов и 12 других членов правительства покинули кабинет министров. Газета ВЗГЛЯД писала, кто вошел в состав нового правительства.



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Последнее: Руководитель АО «Почта России» Николай Подгузов, руководивший компанией с 2017 года, покинет свой пост, пишут СМИ со ссылкой на источник, знакомый с директивой правительства. Подгузов займет место заместителя генерального директора организации, передает «Интерфакс». Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что кресло гендиректора «Почты России» займет экс-вице-премьер Виталий Акимов. Напомним, Акимов и 12 других членов […]

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