Гаджеты: Компания Karma Automotive разработает электропикап и электрокроссовер (2 фото)



Популярность крупногабаритных кроссоверов и пикапов на электрической тяге растет благодаря удачной презентации футуристической Tesla Cybertruck и усилиям других ведущих автопроизводителей активно осваивающих этот рынок. Теперь в соревнование включилась компания Karma Automotive, основанная знаменитым дизайнером Хенриком Фискером и ранее носившая название Fisker Automotive. После банкротства и продажи компании китайской фирме Wanxing, в 2013 году компания и получила нынешнее название Karma Automotive.

В настоящее время инженеры Karma Automotive разрабатывает концептуальные пикап и кроссовер, которые будут созданы на единой платформе с полным приводом. Ранее такую же производственную стратегию выбрали стартапы Rivian и Bollinger из США. Представители Karma заявили, что концептуальные электромобили будут презентованы в конце 2020 года. Серийное производство электрокаров будет осуществляться на производственных мощностях, размещенных в Калифорнии.



В настоящее время компания работает над выпуском мелких серий гибридного спортивного автомобиля Karma Revero, ранее называвшегося Fisker Karma. Также анонсирован стильный кабриолет на электрической тяге SC1 Vision Concept с огромными дверьми гильотинного типа.

Автомобильный дизайнер Хенрик Фискер, после продажи Fisker Automotive создал две новые компании: Fisker Inc. и Fisker Nanotech. В настоящее время уже анонсированы три модели электрокаров от знаменитого и скандального дизайнера: спортивный автомобиль Fisker EMotion, «яйцеподобный» минивэн Fisker Orbit и кроссовер Fisker Ocean.

На рынке электрических кроссоверов и пикапов развивается жесткая конкуренция между американскими копаниями Tesla, Rivian, Bollinger, Ford, GM и европейскими фирмами Jaguar, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen.

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