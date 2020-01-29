В Сети опубликуют материалы Королевских военно-воздушные силы Великобритании по НЛО

Отчеты о наблюдениях НЛО, зарегистрированные Королевскими военно-воздушные силами Великобритании, в скором времени будут опубликованы в Сети. ВВС прекратили работу своего подразделения по НЛО в 2009 году из-за того, что ни в одном из полученных отчетов не было представлено доказательств потенциальной угрозы в течение более 50 лет.
Материалы от подразделения были ранее переданы в Национальный архив. Большинство из них первоначально классифицированы для рассекречивания через определенное количество лет. Тем не менее, самые последние сообщения, полученные ВВС, будут доступны в интернете в связи с Законом о свободе информации.
В Королевских военно-воздушные силах заявили, что было бы лучше сделать эти записи общедоступными в интернете, а не отправлять документы в Национальный архив. Они планируют опубликовать их на специальной веб-странице gov.uk. Ожидается, что обнародование файлов о НЛО состоится в первом квартале 2020 года, поскольку процесс оформления документов еще продолжается.
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