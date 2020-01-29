Huawei P40 может быть дешевле при запуске из-за отсутствия GAPP

Huawei P40 может быть дешевле при запуске из-за отсутствия GAPP

29.01.2020, 19:21, Разное

За последние пару лет серия Huawei P превратилась во флагманский смартфон, конкурируя с сериями Galaxy Note и моделями iPhone. Устройства серии P40 могут оказаться дешевле, чем считалось ранее, из-за отсутствия GAPP.
Модельный ряд Huawei P40 в этом году чрезвычайно важен для бренда по двум причинам. Во-первых, он должен заполнить рынок, после того, как P30 Pro оказался чрезвычайно популярным флагманом камеры. Во-вторых, в этом году Huawei P40 будет запущен без сервисов Google. Таким образом, Huawei придется убедить пользователей покупать P40 даже без приложений Google. И, похоже, один из способов — это сделать серию дешевле.

По данным инсайдеров, в Китае модели серии P40 будут стоить от 3599 юаней (519 долларов) до 6599 юаней (951 доллар). Ожидается, что цена P40 в Европе составит около 599 евро, а цена P40 Pro — около 799 евро. В текущем году также должны выпустить премиум-издание, которое, как ожидается, будет стоить 1000 евро.

Huawei P30 Pro оказался одним из лучших флагманов. Согласно последним слухам и утечкам, Huawei P40 Pro и Pro PE (Premium Edition) в состоянии продолжить начатое дело. Эксперты считают, что снижение стоимости всей линейки является довольно разумным способом восполнить недостаток сервисов Google. В течение последнего года компания Huawei активно занималась разработкой замен приложений браузера. В связи с этим серия P40 будет поставляться с собственным пакетом программ Huawei Mobile Services (HMS).

Отсутствие сервисов Google также приведет к удешевлению стоимости смартфона. В прошлом году Google объявил, что взимает до 40 долларов за предварительную загрузку GAPP на смартфонах Android в Европе. Таким образом, эти средства могут быть напрямую переданы клиентам через более дешевые стартовые цены.



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