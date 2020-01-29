Mercedes-AMG GLE63 показали на шпионских снимках без камуфляжа

Не так давно Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер-внедорожник GLE63 2021 года выпуска. Теперь производитель работает над созданием автомобиля в кузове купе, о чем свидетельствуют шпионские снимки.
На фотографиях запечатлен прототип нового купе GLE63, который, судя по отсутствию маскировочной экипировки, скоро появится в продаже. По некоторым данным, модель может быть представлена в рамках Женевского международного автосалона в начале марта. В таком случае у дилеров автомобиль должен появиться в конце лета.
Под капотом Mercedes-AMG GLE63 разработчики установят 4,0-литровый V-8 двигатель с двойным турбонаддувом, совмещенным с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с задним смещением. Также выйдет модификация модели с гибридным силовым блоком. Мощность двигателя составит 603 лошадиных силы и 627 Нм крутящего момента. До скорости 0-60 миль/ч автомобиль будет разгоняться примерно за 3,7 секунды, а ее максимальный показатель — 170 миль/час.
Другие улучшения производительности включат в себя мощный тормозной пакет и пневматическую подвеску с гусеничной передачей. Последний может управлять своими амортизаторами и стабилизаторами движения за миллисекунды, чтобы приспособиться к дорожным условиям. Производство полного ассортимента GLE осуществляется на заводе Mercedes в Тускалуса, штат Алабама.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появилось странное рекламное видео, на котором Майкл Блумберг, собравшийся баллотироваться в президенты США, ест мороженое Big Gay (дословный перевод марки мороженого – «Большой гей»). Ролик сопровождается эмоджи с флагом ЛГБТ-сообщества. Видео опубликовано в аккаунте Team Bloomberg, созданном в преддверии выборов президента США 2020 года. На видео Блумберг ест мороженое марки Big Gay Ice […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Пентагона объяснил «некоторые передвижения» войск США в Ираке / 7 января
- Общество: Как Чечня едва не развалила Россию / 11 декабря
- Monatik показал архивное фото с младшим сыном / 14 января
- CNN — глава Huawei уверен — домашний арест в Канаде лишь закалит его дочь / 2 декабря
- Общество: Бегство комика из РФ обнажило старую проблему / 24 января
- В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шесть человек – СМИ / 10 декабря
- В Китае заявили об угрозе «мутации и распространения» нового коронавируса / 22 января
- «Матери против политических репрессий» подали повторную заявку на шествие в Москве / 13 января