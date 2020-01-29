Mercedes-AMG GLE63 показали на шпионских снимках без камуфляжа

Не так давно Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер-внедорожник GLE63 2021 года выпуска. Теперь производитель работает над созданием автомобиля в кузове купе, о чем свидетельствуют шпионские снимки.

На фотографиях запечатлен прототип нового купе GLE63, который, судя по отсутствию маскировочной экипировки, скоро появится в продаже. По некоторым данным, модель может быть представлена в рамках Женевского международного автосалона в начале марта. В таком случае у дилеров автомобиль должен появиться в конце лета.

Под капотом Mercedes-AMG GLE63 разработчики установят 4,0-литровый V-8 двигатель с двойным турбонаддувом, совмещенным с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода с задним смещением. Также выйдет модификация модели с гибридным силовым блоком. Мощность двигателя составит 603 лошадиных силы и 627 Нм крутящего момента. До скорости 0-60 миль/ч автомобиль будет разгоняться примерно за 3,7 секунды, а ее максимальный показатель — 170 миль/час.

Другие улучшения производительности включат в себя мощный тормозной пакет и пневматическую подвеску с гусеничной передачей. Последний может управлять своими амортизаторами и стабилизаторами движения за миллисекунды, чтобы приспособиться к дорожным условиям. Производство полного ассортимента GLE осуществляется на заводе Mercedes в Тускалуса, штат Алабама.

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