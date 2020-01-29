Видео: «Сделка века» от Трампа: главное

Дональд Трамп представил свою «сделку века», задача которой – примирить евреев и палестинцев, создав два государства для двух народов. В чем сенсационность его предложения?

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Дмитрий Бавырин

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