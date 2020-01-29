Видео: «Сделка века» от Трампа: главное

Дональд Трамп представил свою «сделку века», задача которой – примирить евреев и палестинцев, создав два государства для двух народов. В чем сенсационность его предложения?
Теги:
Палестина
,
Ближний Восток
,
Израиль
,
Дональд Трамп
,
Дмитрий Бавырин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появилось странное рекламное видео, на котором Майкл Блумберг, собравшийся баллотироваться в президенты США, ест мороженое Big Gay (дословный перевод марки мороженого – «Большой гей»). Ролик сопровождается эмоджи с флагом ЛГБТ-сообщества. Видео опубликовано в аккаунте Team Bloomberg, созданном в преддверии выборов президента США 2020 года. На видео Блумберг ест мороженое марки Big Gay Ice […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- DT — Еврокомиссия обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны / 16 января
- Автобус с белорусами опрокинулся в Псковской области / 30 декабря
- Опубликовано видео из Краснодара, где столкнулись 32 машины / 17 января
- Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для жителей Калининградской области / 13 января
- «Здание за зданием и улица за улицей» — Турция пострадала от сильного землетрясения / 25 января
- Бродский: Думаю, до весны у Зеленского еще есть время / 23 декабря
- «Динамо» подписало нападающего юношеской сборной Бельгии / 4 декабря
- Жириновский предложил расширить границы самообороны / 25 ноября