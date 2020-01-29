Психологи рассказали о благотворном влиянии молчания на человека

Психологи рассказали о благотворном влиянии молчания на человека

29.01.2020, 19:19, Разное

Психологи считают, что современный человек постоянно пребывает в состоянии «реактивного мышления»: он постоянно обрабатывает и передает информацию. Это вызывает внутреннее напряжение, которое плохо сказывается на работе нервной системы, сообщают «Невские Новости».  

В частности, данное состояние может привести к нарушением сна и аппетита, а также нервным тикам и головным болям. Чтобы предотвратить такой исход, психологи советуют перейти в режим молчания на день или больше. При этом человек должен отказаться не только от разговоров, но также от чтения новостей и просмотра социальных сетей. Это поможет психике «разгрузиться».



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