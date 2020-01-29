В Японии уханьским вирусом от китайских туристов заразился гид

Экскурсовод в Японии, занимавшийся сопровождением туристов из китайского города Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщают СМИ.
Коронавирус также был диагностирован у водителя автобуса, возившего китайских туристов, экскурсовод и шофер стали первыми жертвами коронавируса в Японии, заражение которых не связано с поездками в КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».
Гид является гражданином другой страны, его госпитализировали неделю назад. Всего в Японии насчитывается восемь инфицированных.
Ранее новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Германии и Финляндии. В РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания, однако риск проникновения коронавируса в страну существует.
Масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.
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