Среди руководителей энергетической отрасли Украины больше всего отрицательных отзывов получила работа Геруса – опрос

Социологическая группа «Рейтинг» 29 января обнародовала на своем сайте результаты исследования общественного мнения по поводу энергетической сферы Украины. В частности, социологи выясняли, как граждане относятся к руководителям в этой отрасли.

«От половины до двух третей опрошенных не знают ничего о деятельности ключевых должностных лиц по вопросам энергетики. Так 58% ничего не знают о работе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. 20% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 50% не знают о главе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе. 27% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 59% не знают о Главе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерии Тарасюке. 20% оценивают его деятельность негативно, 13% – нейтрально, только 2% – положительно. Негативное отношение к указанным должностным лицам преобладает среди представителей старшей возрастной группы», – сказано в отчете.

Только 12% опрошенных считают Украину полностью энергетически независимой страной, отметили авторы исследования.

«Половина опрошенных считают, что наша страна частично зависит в этом вопросе от других государств, 23% – считают ее полностью зависимой. Последняя мысль наиболее распространена среди наименее обеспеченных и тех, кто выступает за вступление в Таможенный союз с Россией. За последние полтора года уменьшилось число тех, кто утверждает, что Украина является полностью энергетически независимой (в июле 2018 таких было 20%)», – констатировали социологи.

При этом 41% граждан Украины отрицательно относятся к поставкам в страну газа из России, положительно к этому относятся 28% респондентов, нейтрально – 26%.

«Почти две трети опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29% – поддерживают. Наиболее острой критике это решение подверглось среди респондентов запада и центра. Среди жителей юга и востока также это решение было воспринято неоднозначно. 65% считают, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России выгодно в первую очередь олигархам. Только 11% считают, что оно принесет пользу населению Украины, 8% – промышленным предприятиям», – сообщили авторы исследования.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Исследование проводилось с 18 по 23 декабря 2019 года. Методом формализованного интервью было опрошено 2 тыс. человек, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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