В базе Офиса президента нет заявления Гончарука об отставке

В регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины нет заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос журналиста Алексея Братущака, которое он опубликовал в Facebook 29 января.

«По информации, предоставленной департаментом документального обеспечения, заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано», – сообщили в ОПУ.

Заява про відставку прем'єра, яку він нібито передав Зеленському — фейк. Ніякої заяви в Офісі президента немає. Ось… Posted by Oleksii Bratushchak on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

При этом 17 января Офис президента информировал, что документ получен. Гончарук пояснял, что заявление, которое он подал президенту Владимиру Зеленскому, оформлено «в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя главы Верховной Рады».

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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