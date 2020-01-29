Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе – Олифер

29 января в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла договоренности возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«До следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста», – написала она.
Олифер добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа «по взаимному освобождению людей, которое было успешно проведено 29 декабря 2019 года».
Сегодня австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ швейцырскому дипломату Хайди Грау, сообщила она.
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою за участі Мартіна Сайдіка, який передав повноваження…
Posted by Darka Olifer on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В Службе безопасности сообщали, что по состоянию на конец июля 2019 года пропавшими без вести на Донбассе считались 258 человек.
В декабре 2019 года в Красный Крест обратились родственники 750 человек, пропавших без вести на Донбассе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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