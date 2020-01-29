Сирийская армия за 20 дней потеряла сотни бойцов убитыми

Из-за обстрелов со стороны боевиков в Сирии с 9 января были убиты более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных жителей, заявили в Минобороны России.

При этом в результате ударов войск Сирии по позициям боевиков в провинции Идлиб, подчеркивает Минобороны, ни один мирный житель не пострадал, передает ТАСС.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков подчеркнул, что военные САР совершили контрнаступление с целью разгрома террористов в пригородах Алеппо и Идлибе в ответ на агрессию боевиков, передает РИА «Новости».

«В ответ на агрессию террористов командование САР предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-Нааман и Серакаб провинции Идлиб», – сказал он.

По его словам, удары наносились только по позициям, технике и скоплениям боевиков, а мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

«Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека», – добавил Боренков.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал лицемерным заявление Вашингтона по поводу наступления на «мирных жителей» в провинции Идлиб.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп «обеспокоен» из-за «масштабного наступления» РФ и Сирии на «мирных жителей» Идлиба.

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