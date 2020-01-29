Вассерман опроверг слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове перед началом войны

Вассерман опроверг слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове перед началом войны

29.01.2020, 19:04, Разное

Заявление Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны удивило интернет-пользователей. Высказаться на эту тему решил Анатолий Вассерман, который опроверг слова экс-президента Украины.
Как сказал бывший лидер соседней страны, военные действия начались по причине указанного события. В эфире передачи «60 минут» Кравчук отметил реальность встречи, что еще больше запутало телезрителей. В конце выступления политик добавил, что именно Гитлер обернул ту беседу против СССР. Таким образом он решил объяснить слова действующего президента Украины Владимира Зеленского об участи Советского союза в начале войны. Юзеры принялись критиковать Кравчука. «Он что, под столом сидел все это время?» — негодовала Сеть.

Данную новость прокомментировал Анатолий Вассерман, который заявил, что экс-лидер украинского государства «должен лучше знать историю родной фракции». По словам публициста, эксперты тщательно изучали деятельность Сталина и Гитлера, встреча которых была невозможной. В конце разговора с корреспондентами Вассерман обвинил Кравчука в распространении лживой информации, о чем пишет Nation News.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россию ждет масштабное обновление старого жилого фонда. По крайней мере, по оценкам аналитиков, каждый пятый дом в стране подходит под критерии реновации, проходящей сейчас в Москве. Отвечал за столичную реновацию Марат Хуснуллин, а теперь он курирует строительную отрасль всей страны. Что необходимо сделать для рывка в массовом жилищном строительстве? Смене куратора строительной отрасли на уровне […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика