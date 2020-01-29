Вассерман опроверг слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове перед началом войны

Заявление Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны удивило интернет-пользователей. Высказаться на эту тему решил Анатолий Вассерман, который опроверг слова экс-президента Украины.

Как сказал бывший лидер соседней страны, военные действия начались по причине указанного события. В эфире передачи «60 минут» Кравчук отметил реальность встречи, что еще больше запутало телезрителей. В конце выступления политик добавил, что именно Гитлер обернул ту беседу против СССР. Таким образом он решил объяснить слова действующего президента Украины Владимира Зеленского об участи Советского союза в начале войны. Юзеры принялись критиковать Кравчука. «Он что, под столом сидел все это время?» — негодовала Сеть.

Данную новость прокомментировал Анатолий Вассерман, который заявил, что экс-лидер украинского государства «должен лучше знать историю родной фракции». По словам публициста, эксперты тщательно изучали деятельность Сталина и Гитлера, встреча которых была невозможной. В конце разговора с корреспондентами Вассерман обвинил Кравчука в распространении лживой информации, о чем пишет Nation News.

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