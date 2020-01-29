В Уфе для 65-летней женщины роман на сайте знакомств закончился смертью

В столице Башкирии Уфе задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в убийстве местной жительницы. С ним жительница завела роман на сайте знакомств. Такой информацией поделились сотрудники республиканского СК.
В середине декабря житель Уфы обнаружил в квартире труп 65-летней сестры. Осмотрев жилье, он недосчитался некоторых вещей. По факту произошедшего случая в СК открыли уголовное дело, и вскоре правоохранители смогли установить личность подозреваемого: 53-летнего мужчины, который проживает в башкирской столице. Задержали его в январе.
Выяснилось, что ранее житель пришел в гости к новой подруге, с которой он познакомился на сайте знакомств. Пара начала общаться и несколько раз встретилась. Женщина в один момент пригласила друга домой и предложила остаться с ночевкой. В процессе между ними возник конфликт, и житель задушил свою знакомую. Из квартиры он вынес ценные вещи, некоторые из которых успел сдать в ломбард. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование дела продолжается, в содеянном он признал вину.
Ранее в одном из озер Башкирии обнаружили труп пенсионера, перед этим пропавшего без вести. До этого он никогда не исчезал из поля зрения родных. Все обстоятельства инцидента выясняли полицейские.
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