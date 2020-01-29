В Липецке пьяный работник автомойки взял ключи от машины клиента и поехал кататься

Сотрудник автосервиса в Липецке, взяв ключи от машины клиента мойки, катался по городу. Теперь за свою выходку в пьяном виде парень может отправиться в тюрьму.
Чрезвычайное происшествие случилось в Липецке, 30-летний мужчина, как сообщают СМИ, находился при этом в состоянии алкогольного опьянения. Парень решил воспользоваться не принадлежащим ему транспортным средством и отправился в путешествие по городским улицам.
Прогулка с ветерком на чужой машине закончилась аварией, и попавшего в ДТП угонщика задержали сотрудники правоохранительных органов. К счастью, во время его поездки никто не пострадал. Инцидент произошел еще в ноябре минувшего, 2019 года. Только сейчас дело дошло до суда, за это время обвинение собрало все доказательства вины парня, а также отягчающих обстоятельств. Теперь молодому человеку предстоит ответить не только за пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но и за то, что неправомерно завладел чужим транспортным средством.
Интересно, что на момент совершения своей «прогулки» житель только устроился на работу в СТО и как раз проходил стажировку. Теперь же, в случае вынесения обвинительного приговора, ему грозит реальный срок тюремного заключения. Причем в совокупности он может получить за свою пьяную выходку до пяти лет лишения свободы.
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