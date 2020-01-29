Взялась за старое: Блейк Лайвли вновь устроила модное дефиле на улицах Нью-Йорка

Вчера Блейк Лайвли впервые появилась на красной дорожке после родов (напомним, Блейк в августе прошлого года в третий раз стала матерью): она посетила премьеру фильма со своим участием «Ритм-секция». Сегодня же Блейк ударно продолжила промо-тур в поддержку картины, за считанные часы появившись в разных частях Манхэттена в четырех нарядах. Такой трюк актриса проделывает не впервые: два года назад, представляя фильм Кевина Фига «Простая просьба», она ловко меняла яркие брючные костюмы, благодаря чему заставила СМИ говорить не столько о ее новой роли, сколько о самих образах, ставших отдельной пиар-кампанией. В этот раз актриса решила сделать ставку не на унисекс, а на подчеркнутую женственность: платья и юбки, белый верх и черный низ и легкий налет бохо-шика.
Блейк Лайвли в Dolce&Gabbana на премьере фильма «Ритм-секция»
С монохрома и начала Блейк свое дефиле по улицам Нью-Йорка. Обычно довольно скучное сочетание цветов актриса обыграла разными фактурами: строгой блузкой и пышной юбкой Azzedine Alaia. А остроты образу добавила при помощи аксессуаров — широкополой шляпы и высоких ботильонов того же бренда.
Блейк в Azzedine AlaiaНа смену черному и белому пришла лазурь: свой следующий выход в рамках промо Блейк обставила в голубых тонах. Причем под меховое пальто из альпаки от Max Mara актриса надела платье российского дизайнера Ульяны Сергеенко и дополнила его яркими алыми лодочками Christian Louboutin с контрастной деталью.
Блейк в платье Ulyana Sergeenko и пальто Max MaraИ вновь Сергеенко: еще для одного выхода актриса надела другое платье из новой коллекции дизайнера, темного цвета. Приятным бонусом — ботфорты Christian Louboutin.
В Ulyana Sergeenko
Для визита на программу The Morning Show Блейк решила надеть вещи уже итальянского бренда Fendi, выбрав шорты, блузку, жилетку и тренч из новой весенней коллекции. На ногах — уже не Лубутены, а ботильоны Valentino.
В Fendi
Завершила же это модное шоу актриса нарядом нежного бежевого оттенка: тренчем от Valentino и ботильонами на рифленой подошве той же марки.
И в Valentino
Кажется, для создания стольких образов сразу требуется целая команда стилистов. Но Блейк не раз признавалась в интервью, что оригинальный стиль и продуманность всех деталей — ее собственная заслуга. А в интервью изданию WWD два года назад даже отметила:
Да, это работа, но не такая уж сложная: я имею в виду, что мы все так или иначе выбираем по утрам, что нам надеть. Когда в твоем шкафу висит одежда, ты просто смотришь, что выбрать из того, что есть в наличии, как и любой другой человек. Мне, конечно, легче, потому что у меня есть доступ ко многим брендам. Куда сложнее смотреть все модные показы, делать скриншоты всех понравившихся мне образов и потом их запрашивать. Вот для таких звонков у меня есть ассистент. Но большую часть дизайнеров я все равно знаю лично и часто обращаюсь к ним сама.
Так что ждем новых выходов и результатов работы Блейк Лайвли.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Китае число жертв коронавируса возросло до 132. Заразившихся – почти 6000. Международные авиакомпании одна за другой прекращают рейсы в страну. Вслед за British Airways полеты приостанавливает немецкая Lufthansa. В Германии сегодня подтвердили три новых случая заражения. Пациентов отвезли в клинику в Мюнхене. О первой инфицированной женщине сообщили в Финляндии. Инфекция добралась и до Ближнего Востока […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Каким быть российскому закону о профилактике домашнего насилия? / 20 января
- Подписка на сервисы Google, YouTube, Apple и Netflix в Украине может подорожать на 20% – журналист / 28 января
- В «Украинской правде» заявили, что их шокировали результаты расследования дела об убийстве Шеремета / 13 декабря
- Экономика: МВФ испугался новой Великой депрессии / 21 января
- Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере / 25 января
- Политика: Чем запомнится Лужков в российской истории / 10 декабря
- Автоновости: Hot or Not: 5 доступных альтернатив обновленному Datsun on-DO / 22 января
- У здания ФСБ на Лубянке прозвучали еще выстрелы / 19 декабря