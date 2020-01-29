Взялась за старое: Блейк Лайвли вновь устроила модное дефиле на улицах Нью-Йорка

Вчера Блейк Лайвли впервые появилась на красной дорожке после родов (напомним, Блейк в августе прошлого года в третий раз стала матерью): она посетила премьеру фильма со своим участием «Ритм-секция». Сегодня же Блейк ударно продолжила промо-тур в поддержку картины, за считанные часы появившись в разных частях Манхэттена в четырех нарядах. Такой трюк актриса проделывает не впервые: два года назад, представляя фильм Кевина Фига «Простая просьба», она ловко меняла яркие брючные костюмы, благодаря чему заставила СМИ говорить не столько о ее новой роли, сколько о самих образах, ставших отдельной пиар-кампанией. В этот раз актриса решила сделать ставку не на унисекс, а на подчеркнутую женственность: платья и юбки, белый верх и черный низ и легкий налет бохо-шика.

Блейк Лайвли в Dolce&Gabbana на премьере фильма «Ритм-секция»

С монохрома и начала Блейк свое дефиле по улицам Нью-Йорка. Обычно довольно скучное сочетание цветов актриса обыграла разными фактурами: строгой блузкой и пышной юбкой Azzedine Alaia. А остроты образу добавила при помощи аксессуаров — широкополой шляпы и высоких ботильонов того же бренда.

Блейк в Azzedine AlaiaНа смену черному и белому пришла лазурь: свой следующий выход в рамках промо Блейк обставила в голубых тонах. Причем под меховое пальто из альпаки от Max Mara актриса надела платье российского дизайнера Ульяны Сергеенко и дополнила его яркими алыми лодочками Christian Louboutin с контрастной деталью.

Блейк в платье Ulyana Sergeenko и пальто Max MaraИ вновь Сергеенко: еще для одного выхода актриса надела другое платье из новой коллекции дизайнера, темного цвета. Приятным бонусом — ботфорты Christian Louboutin.

В Ulyana Sergeenko

Для визита на программу The Morning Show Блейк решила надеть вещи уже итальянского бренда Fendi, выбрав шорты, блузку, жилетку и тренч из новой весенней коллекции. На ногах — уже не Лубутены, а ботильоны Valentino.

В Fendi

Завершила же это модное шоу актриса нарядом нежного бежевого оттенка: тренчем от Valentino и ботильонами на рифленой подошве той же марки.

И в Valentino

Кажется, для создания стольких образов сразу требуется целая команда стилистов. Но Блейк не раз признавалась в интервью, что оригинальный стиль и продуманность всех деталей — ее собственная заслуга. А в интервью изданию WWD два года назад даже отметила:

Да, это работа, но не такая уж сложная: я имею в виду, что мы все так или иначе выбираем по утрам, что нам надеть. Когда в твоем шкафу висит одежда, ты просто смотришь, что выбрать из того, что есть в наличии, как и любой другой человек. Мне, конечно, легче, потому что у меня есть доступ ко многим брендам. Куда сложнее смотреть все модные показы, делать скриншоты всех понравившихся мне образов и потом их запрашивать. Вот для таких звонков у меня есть ассистент. Но большую часть дизайнеров я все равно знаю лично и часто обращаюсь к ним сама.

Так что ждем новых выходов и результатов работы Блейк Лайвли.

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