Лучшая подруга Меган Маркл дизайнер Миша Нону ждет первенца

Сегодня бренд Misha Nonoo совместно с HATCH представил новую коллаборацию — повседневную и деловую одежду для беременных, и ее запуск прошел бы мимо миллионов людей, если бы не сама Мишу Нону. 33-летний дизайнер лично снялась в рекламной кампании коллекции и тем самым представила вторую премьеру за день — оказалось, Миша впервые беременна от всего супруга Майкла Хессеса.

Мы так взволнованы, это все очень здорово. Мы переживаем самое чудесное время в нашей жизни. Это чистая магия. Я жду не дождусь момента, когда увижу нашего малыша!

— рассказала она во время презентации коллекции. Также она объяснила, чем руководствовалась при выборе моделей для новой коллекции (спойлер — тут руку приложила и Меган Маркл):

Многие из моих друзей, у которых уже есть дети, рассказали, что платье-рубашка в мужском стиле удивительна удобна, так как позволяет легко расстегнуть декольте и покормить малыша в любое время и любом месте. Так что мы с HATCH решили поработать над подходящими платьями и другими элементами женского гардероба, которые удовлетворят все потребности беременных. Мы надеемся, что эта коллекция позволит нашим клиенткам не прерывать свои личные и профессиональные дела ради материнства.

И правда, в очень похожем платье герцогиня Сассекская появлялась во время африканского тура в прошлом году.

Миша Нону больше всего известна не своей работой или личной жизнью, а одним значительным фактом, без которого не было бы ни современной истории о Золушке, ни маленького Арчи Харрисона, ни многострадального «мегзита». Именно она когда-то устроила Меган и Гарри первое свидание. Также Нону была одной из тех, кого влюбленные пригласили на свою свадьбу в мае 2018 года. Поэтому для герцога и герцогини Сассекских Миша — не просто близкая подруга, а, можно сказать, личный Купидон.

Спустя год на Миша пригласила их уже на свою свадьбу. В середине сентября прошлого года Миша Нону и ее возлюбленный, бизнесмен Майкл Хессес обменялись брачными клятвами. Торжественная церемония прошла при закрытых дверях в живописной вилле Aurelia, постоенной в Риме еще в XVll веке. Как и ожидалось, поздравить молодоженов собрался солидный список именитых гостей. Среди них — Иванка Трамп и Джаред Кушнер, модель Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Кэти Перри и Орландо Блум, принцессы Евгения и Беатрис, Пол Маккартни и многие другие. В каком номере тогда остановились герцоги и другие подробности их поездки читайте здесь.

Меган Маркл и Миша Нону

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