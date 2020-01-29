Фейк Первого канала: Франция и США обвиняют российского программиста в вымышленных преступлениях

Первый канал в дневном выпуске новостей сообщает:

«В Париже суд оставил под стражей экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника.

Вопрос о мере пресечения рассматривали с многочисленными нарушениями. Так считают адвокаты. Им не дали и слова вставить. На состояние здоровья подсудимого, отсутствие переводчика, как и на многое другое, внимания вообще никто не обращал.

Заседание по делу российского программиста началось, когда рабочий день уже закончился и парижский трибунал опустел. Судья постановил, что обвиняемый должен лично присутствовать на слушаниях, несмотря на состояние его здоровья, и решил, что эти слушания будут закрытыми. Из зала попросили удалиться всех. Не только журналистов, но и российских дипломатов.

Это прямое нарушение Венской конвенции о консульской поддержке. И таких нарушений в деле Винника множество. <…>

Александра Винника арестовали в Греции по запросу США летом 2017. 30 месяцев россиянин провел в одиночной камере, пока Афины решали вопрос о его выдаче.

Вашингтон обвиняет Винника в создании нелегальной биржи криптовалют, за что россиянину грозит 50 лет тюрьмы. То, что на момент создания биржи никакого законодательства в этой сфере в мире не существовало, в расчет не принимается.

В ходе предварительного разбирательства претензии возникли у Парижа, которые «тянут» еще на 20 лет: якобы Винник участвовал во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве. Правда, в указанный Парижем период он никак не мог этим заниматься, поскольку уже находился в греческой тюрьме».

Вступаясь за Винника, Первый канал не особенно считается с фактами. Французское обвинение, представленное как абсурдное на основании того, что Винник в то время, когда было совершено преступление, якобы находился в греческой тюрьме, на самом деле выглядит совсем не абсурдно. Винника арестовали 25 июля 2017 года. По версии французского обвинения, он «занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки» в период с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года. Таким образом, первые полтора года он был на свободе, а затем, вероятно, его сообщники продолжали осуществлять разработанную им схему.

Американское обвинение вовсе не сводится к «созданию нелегальной биржи», что на момент создания якобы не подпадало под действие американских законов. Обвинения вынесены по четырем статьям:

— деятельность нелицензированной службы платежных услуг (наказание — 5 лет лишения свободы);

— сговор с целью отмывания денег (20 лет лишения свободы и штраф $500 000 или вдвое больше размера незаконной транзакции);

— отмывание денег (20 лет лишения свободы и штраф $500 000 или вдвое больше размера незаконной транзакции по каждому из 17 эпизодов);

— участие в незаконных денежных транзакциях (10 лет лишения свободы и штраф $500 000 или вдвое больше размера незаконной транзакции по каждому из 2 эпизодов).

Среди эпизодов, вменяемых Виннику, похищение $500 млн в биткойнах у клиентов японской биржи криптовалют MtGox. В процессе отмывания похищенных денег он переводил их на американскую биржу Trade Hill, из-за чего этот эпизод подпадает под юрисдикцию США.

В Венской конвенции о консульских сношениях говорится:

«Консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Граждане представляемого государства имеют такую же свободу в том, что касается сношений с консульскими должностными лицами представляемого государства и доступа к ним».

Но в той же статье конвенции есть оговорка, согласно которой эти права осуществляются «в соответствии с законами и правилами государства пребывания». Суд по закону имеет право объявить заседание закрытым и не допускать на него никого, кроме представителей сторон.

Сам Винник утверждает, что был лишь техническим специалистом BTC-e, но американские власти считают его одним из ключевых представителей этой биржи. Саму же биржу издание Lenta.ru связывало с бывшими высокопоставленными сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ — Сергеем Михайловым и его подчиненными, которые сами в 2017 году оказались под следствием по обвинению в шпионаже и были осуждены.

Отмывать деньги под контролем силовиков помогала преемница BTC-e — биржа WEX. По данным РБК, WEX, сменив несколько формальных владельцев, сейчас зарегистрирована на Дарью Хавченко, дочь пророссийского ополченца, участника боевых действий на Донбассе, известного под позывным Морячок; за ней, вероятно, стоит «православный олигарх» Константин Малофеев.

Еще одна из возможных причин, по которым кремлевские пропагандисты так рьяно вступаются за Винника, описана международным проектом по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Блокчейн-аналитики компании Elliptic установили, что созданная Винником биржа криптовалют BTC-e была причастна к финансированию операций связанной с ГРУ хакерской группы Fancy Bear.

Материал подготовлен при участии Анастасии Михайловой

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