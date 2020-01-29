Директор ФБК Иван Жданов подал жалобу в ЕСПЧ из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов обратился в ЕСПЧ с жалобой на недопуск на выборы в Мосгордуму.
Основанием для жалобы Жданова стала «непрозрачная процедура проверки подписей, позволяющая избирательным комиссиям необоснованно отсеивать кандидатов».
Как отмечает «МБХ медиа», это первая жалоба в ЕСПЧ из-за выборов в Мосгордуму.
Летом 2019 года Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов на выбору в Мосгордуму, в том числе Жданову, юристу ФБК Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину и другим кандидатам.
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