Сотрудники правоохранительных органов к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Об этом говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании Госсовета. The Insider попросил юриста правозащитной группы «Агоры» Дамира Гайнутдинова объяснить, возможно ли принятие такого закона без конституционных изменений.

По Конституции доступ к переписке, возможен только по решению суда. Соответственно, в этом случае придется менять Конституцию. Хотя власть как раз сейчас этим занимается — вместе с артистами, фокусниками и дрессировщиками…

Обычно силовики запрашивают много разной информации, но какую-то можно получить и без санкции суда, так что все индивидуально. И сейчас в связи с этими запросами происходит много злоупотреблений, а в случае упрощения механизма доступа, наверняка их будет больше.

Обязательное информирование граждан о том, что их личные данные запрашивали (кто, когда, с какой целью?) поможет бороться со злоупотреблениями. Сейчас единого подхода к этому нет и зачастую получить такую информацию очень трудно.

Я не припоминаю случаев, чтобы суд отказывал предоставить доступ к личным данным человека по просьбе силовиков. Однако, по статистике, 98-99% ходатайств о прослушке и доступе к переписке суды удовлетворяют, так что несколько сотен или тысяч отказов в год все же должно быть.

Напомним, Максут Шадаев вошел в правительство премьер-министра Михаила Мишустина, сменив на посту министра цифрового развития Константина Носкова. Ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». В 2008 году стал помощником главы АП Сергея Нарышкина, а после того, как тот стал спикером Госдумы, Шадаев был назначен его советником. В Госдуме Шадаев занялся реализацией проекта «Электронный парламент» и портала для обсуждения законопроектов «Вече». В 2014 году он перешел на работу в правительство Московской области, где занимал должность министра связи.

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