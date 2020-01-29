Фильм «Дау. Наташа» из проекта «Дау» вошел в конкурсную программу Берлинале. В России его запретили к прокату

Фильм «Дау. Наташа» из проекта «Дау» вошел в конкурсную программу Берлинале. В России его запретили к прокату

29.01.2020, 18:57, Новости дня

Фильм «Дау. Наташа» режиссера Ильи Хржановского  вошел в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля.

«Дау. Наташа» — одна из четырех частей проекта «Дау», который Минкульт запретил к прокату в России. Также запрет затронул фильмы «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера».

Ранее создатели проекта заявили, что  подадут в суд на Министерство культуры после того, как ведомство во второй раз отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям фильма.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что «все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле» и «в рамках российского законодательства».

«Дау» — проект режиссера Ильи Хржановского, посвященный истории жизни советского физика Льва Ландау. Проект создавался в течение 14 лет, он включает в себя 13 фильмов и сериалов.



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