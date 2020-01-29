Фильм «Дау. Наташа» из проекта «Дау» вошел в конкурсную программу Берлинале. В России его запретили к прокату

Фильм «Дау. Наташа» режиссера Ильи Хржановского вошел в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля.

«Дау. Наташа» — одна из четырех частей проекта «Дау», который Минкульт запретил к прокату в России. Также запрет затронул фильмы «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера».

Ранее создатели проекта заявили, что подадут в суд на Министерство культуры после того, как ведомство во второй раз отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям фильма.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что «все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле» и «в рамках российского законодательства».

«Дау» — проект режиссера Ильи Хржановского, посвященный истории жизни советского физика Льва Ландау. Проект создавался в течение 14 лет, он включает в себя 13 фильмов и сериалов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Поставленные военным бронетранспортеры БТР-4Е, о дефектах которых сообщалось ранее, – качественные. Об этом 29 января заявили в государственном концерне «Укроборонпром». «Результаты совместной проверки БТР-4: поставленные военным бронетранспортеры – надлежащего качества», – сказано в сообщении. В «Укроборонпроме» объяснили, что 24 января бронетранспортеры в местах их постоянной дислокации проверила совместная комиссия представителей Министерства обороны и Харьковского конструкторского бюро имени Морозова […]