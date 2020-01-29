Торг здесь неуместен. Почему арабы могут ответить на сделку по Палестине новой интифадой

Дональд Трамп представил свой план урегулирования палестино-израильского конфликта. «Сделка века» предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Столицей первого будет Иерусалим, второго — Восточный Иерусалим. Условия Трампа больше напоминают почетную капитуляцию палестинцев, считает Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований, ИМЭМО РАН.

Палестинцы в начале 90-х годов согласились на мирное урегулирование с Израилем, рассчитывая, что получат в итоге жизнеспособное государство в условных границах июня 1967 года. Они были готовы идти на серьезные уступки в плане гарантий безопасности Израиля и даже поступиться частью суверенитета, согласившись на демилитаризацию своего будущего государства. Совсем другое дело — лишиться части и без того небольшой территории или поступиться правами в Иерусалиме. Последний пункт вообще предельно проблемный, потому что нужно совместить политические интересы с религиозными, по которым компромисс найти почти невозможно. Ввиду перечисленных выше обстоятельств палестино-израильское урегулирование стало одной из самых комплексных и трудноразрешимых задач для современной дипломатии, для которой требуется исключительно изящное, сбалансированное и хитроумное решение. И план Трампа совсем на такое решение не похож.

Архипелаг Палестина

Документ, в котором более 180 страниц, еще предстоит внимательно проанализировать специалистам, но если излагать его суть кратко, то речь идет об израильской аннексии около трети территории Западного берега, включая Иерусалим со всеми его святыми местами.

План предполагает сохранение еврейских поселений на Западном берегу, а это сеть населенных пунктов с общим населением свыше 300 тыс. человек, и фактический отказ палестинцев от притязаний на Иерусалим, восточную часть которого они считают своей будущей столицей. Чтобы понять всю неприемлемость такого предложения для палестинской улицы, достаточно заглянуть в любой лагерь палестинских беженцев – в Иордании, Ливане или Сирии. Там повсюду будут висеть изображения храмовой горы и мусульманской святыни Купол скалы. Оставить ее в руках евреев не отважится ни один палестинский лидер. Даже обладавший непререкаемым авторитетом Ясир Арафат не отважился идти на куда меньшие уступки по Иерусалиму, опасаясь, по слухам, что по возвращении с церемонии подписания такого мирного договора его прямо во дворе резиденции расстреляют собственные соратники.

Ясир Арафат не отважился идти на куда меньшие уступки, опасаясь, что его расстреляют свои же

Если же чудесным образом вопрос Иерусалима будет решен, возникнут другие, не менее серьезные проблемы. Даже в существенно урезанном виде палестинское государство не получит единой территории: это будет набор резерваций, отделенных друг от друга еврейскими поселениями и дорогами к ним с «большой земли». Наблюдатели уже говорят о палестинском «архипелаге» или псевдогосударствах-бантустанах, которые для чернокожих племен создавали власти ЮАР во времена расистской политики апартеида.

Чтобы подсластить пилюлю, Трамп заменил международно признанную формулу палестинского урегулирования «земля в обмен на мир» формулой «деньги в обмен на мир». Авторы документа предлагают палестинцам размен: политические и территориальные уступки в обмен на многомиллиардные инвестиции и быстрый экономический рост. Однако перспективы этого роста вызывают большие вопросы. В условиях искусственно созданной раздробленности нельзя рассчитывать не только на экономический рост, для которого нужно максимально быстрое и беспрепятственное движение сырья, товаров и рабочей силы, но даже просто на нормальную жизнь. Палестинцы давно негодуют, что иногда для будничной поездки к родственникам или на рынок в соседнюю деревню приходится тратить по часу и более, поскольку приходится объезжать еврейские поселения или проходить проверки на израильских КПП.

Трамп заменил формулу «земля в обмен на мир» на «деньги в обмен на мир»

Немаловажно, что Израиль сохранит контроль над границами будущего палестинского государства, а в этой ситуации трудно говорить о реальном суверенитете. Такие границы могут быть закрыты в любой момент по соображениям безопасности. Это будет чем-то напоминать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, куда американские власти периодически не пускают представителей недружественных США стран. Только для палестинцев все может оказаться в разы хуже, поскольку израильские власти смогут попросту лишить их возможности вернуться на родину из-за границы.

Учитывая внутриполитическую ситуацию на палестинских территориях, Махмуд Аббас при всем желании, которого у него явно нет, не смог бы принять условия «сделки века». Легитимность его администрации и так уже очень условная, поскольку выборы не проводились уже много лет из-за произошедшего еще в 2007 году внутрипалестинского конфликта и фактического отделения сектора Газы. При этом палестинская молодежь настроена агрессивно. Молодые люди разочаровались в мирном процессе. Они считают, что палестинцы уже сделали большую ошибку, отказавшись от вооруженной борьбы, однако после подписания первых соглашений с Израилем прошло почти 30 лет, но мира нет, также нет ни работы, ни надежд на сколько-нибудь обеспеченное будущее. Пойди Аббас на уступки Нетаньяху и Трампу сейчас, он вполне может столкнуться с восстанием, с новой интифадой. Причем разъяренные толпы сначала линчуют «предателей», а только потом уже обратят внимание на Израиль.

Побочные эффекты «сделки века»

Если бы президент Трамп предложил просто неработающий план урегулирования, это было бы полбеды. Однако эта спорная инициатива бизнесмена, ставшего по недоразумению политиком, будет иметь негативные последствия и для мирного процесса, и для США, и для союзников Америки на Ближнем Востоке.

С точки зрения мирного процесса ситуация складывается взрывоопасная. После обнародования плана Трампа палестинцы, скорее всего, окончательно разочаруются в идее диалога с израильтянами, поскольку единственная страна, способная повлиять на политику еврейского государства, целиком и полностью стоит на стороне Израиля. Это значит, что идея третьей интифады станет еще более популярной в массах, которые будут поддерживать соответствующих политиков, например, из радикального движения ХАМАС. Все это чревато новыми массовыми протестами и терактами.

Идея третьей интифады станет еще более популярна в массах

Нынешняя позиция Белого дома – результат вопиющей некомпетентности команды Трампа, где лояльность ценится выше профессионализма. Сложнейшую дипломатическую проблему доверили людям, никогда раньше не занимавшимся Ближним Востоком. В результате появился «мирный» план, который еще сильнее дискредитирует США в глазах арабского мира и одновременно ставит региональных союзников Вашингтона в крайне неудобное положение. Достаточно сказать, что по сию пору любой значимый арабский политик начинает любое выступление на международную тематику с заявлений о поддержке борьбы палестинского народа за национальное самоопределение. Арабские государства предсказуемо отмежевались от «сделки века», но как им выстраивать отношения с откровенно произраильской Америкой и не вызвать гнев населения – большой вопрос.

В нынешней ситуации возникает ощущение, что вся суета со «сделкой века» нужна была не ради мира на Ближнем Востоке, а для решения совсем иных задач. Настораживает тот факт, что за «сделкой века» стоят государственные деятели, чье политическое будущее находится под угрозой. Против Нетаньяху выдвинуты обвинения в коррупции, а в отношении Трампа начата процедура импичмента. В результате пафосный условно мирный план больше похоже на попытку обеспечить участвующим лицам позитивный пиар в глазах хотя бы части избирателей. В случае с Трампом «сделка века» придется по душе симпатизирующим Израилю христианским фундаменталистам-евангелистам из так называемого «библейского пояса» на Среднем Западе США, а жесткая позиция Нетаньяху по палестинскому вопросу должна быть по достоинству оценена израильскими правыми.

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