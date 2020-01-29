Авиакатастрофа в Казахстане. Пострадавших украинцев перевозят в Украину

В результате крушения самолета авиакомпании «Bek Air» в Алматы два гражданина Украины – Юрий Сон и его супруга Яна получили тяжелые травмы позвоночника. Об этом 29 января проинформировало посольство Казахстана в Украине в Facebook.

“Правительство Республики Казахстана полностью оплатило им двухнедельное пребывание в больнице. Привлекло к операциям, медицинской реабилитации и психологической помощи лучших специалистов», – рассказали в посольстве.

Национальный авиаперевозчик предоставил им 50% скидку на перелет в лежачем положении.

«Вместе с тем, учитывая непростое финансовое положение семьи Сон, в соответствии с официальной просьбой Украины, казахстанская сторона приняла решение об их перелете и одного сопровождающего лица (отец Юрия – Владимир) по маршруту «Алматы-Киев» на безвозмездной основе. Супруги Сон прибудут в Киев 29 января 2020 года», – добавили в посольстве.

🇰🇿🇺🇦«Bek Air» әуе компаниясының 2019 жылдың 27 желтоқсанда апатқа ұшырауының нәтижесінде Алматыда 14 адам қаза тауып, 49… Posted by Посольство Казахстана в Украине on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибло 12 человек, пострадало 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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