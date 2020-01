Джулиани обещает опубликовать отчет врача о покушении на Шокина

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани 29 января анонсировал в Twitter публикацию медицинского отчета о том, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находился при смерти.

Джулиани называет Шокина свидетелем по делу о коррупционной связи экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Сегодня подкаст Common Sence опубликует сенсационное медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена – Порошенко Виктора Шокина. Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили», – написал адвокат Трампа.

WITNESS 1:

Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.

Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

В декабре 2019 года Джулиани рассказывал, что Шокин был дважды отравлен и едва не умер. Это якобы было связано с наличием у главы ГПУ документов об отмывании в Украине денег Джо Байденом и его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании Burisma.

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным и что по закону «у него еще два года и четыре месяца полномочий».

В январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от президента Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора Шокина. Тот ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа от импичмента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

