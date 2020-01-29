Книга Джона Болтона: разногласия среди республиканцев

На протяжении последних 20 лет Джон Болтон считался образцовым консерватором, взгляды которого заметно повлияли на позиции республиканского истеблишмента по сложным внешнеполитическим вопросам.

Теперь же, когда бывший советник президента Дональда Трампа готовится поделиться откровениями о своем пребывании в Белом доме, некоторые друзья и коллеги настроились против него, а остальные с тревогой ждут, о чем он расскажет.

Вашингтон взволновали просочившиеся в СМИ отрывки из рукописи Болтона, в особенности его утверждения о том, что Трамп увязывал вопрос о предоставлении военной помощи Украине с проведением расследований в отношении его политических конкурентов.

В течение 17 месяцев работы советником по национальной безопасности у Болтона был доступ к внутренней кухне Западного крыла и кабинета, в особенности в сфере международной политики. Известно, что Болтон вел подробные заметки о том, что происходило в Белом доме.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол отмечает, что Болтон всегда выступал за сохранение конфиденциальности бесед президента и его помощников, однако теперь, получив контракт на книгу, решил, что имеет право рассказать все, что ему в частном порядке говорил Трамп.

Член Палаты представителей Марк Медоуз в свое время приветствовал назначение Болтона, отметив, что президент «не смог бы найти лучшей кандидатуры». Однако на этой неделе, после сообщений о книге Болтона, Медоуз задался вопросом, почему демократы позиционируют Болтона как «суперсвидетеля» в рамках разбирательства по импичменту.

Сенатор-республиканец Джон Корнин ранее в этом месяце сказал, что показания Болтона «могли бы быть полезны». Однако после сообщений о книге Корнин выразил сомнение в целесообразности его показаний, поскольку «это ничем не отличается от того, что мы уже слышали».

Демократы призывают вызвать Болтона в качестве свидетеля в Сенат, однако для этого им нужна поддержка хотя бы четырех республиканцев.

Бывший глава Совета по национальной безопасности и друг Болтона Фред Флейц в статье на сайте Fox призвал Болтона немедленно снять книгу с публикации.

«Я не понимаю, зачем бывшему советнику по национальной безопасности публиковать книгу откровений, критически характеризующую президента, которому он служил, в особенности во время кампании по переизбранию, которая определит судьбу страны, – написал он. – Еще будет время, когда Болтон сможет высказаться, не создавая впечатления, что он пытается повлиять на исход президентских выборов».

Сам Трамп отрицает утверждает Болтона о давлении на украинского лидера и заявляет, что бывший советник затаил обиду из-за увольнения. Болтон, покинувший Белый дом в прошлом году, настаивает, что подал в отставку по своей инициативе.

В среду Трамп выступил с критикой в адрес Болтона в «Твиттере», назвав его «человеком, которому много лет назад не удалось получить утверждение на пост посла в ООН» и обвинив его в «ошибках в суждении». Болтон известен жестким подходом в отношении Северной Кореи и Ирана.

Президент Буш назначил Болтона послом в ООН, пока Сенат был на каникулах, но тот впоследствии подал в отставку, поскольку вряд ли получил бы одобрение сенаторов в силу своих внешнеполитических взглядов.

Трамп также возмутился, что после увольнения Болтон «немедленно написал мерзкую и лживую книгу». «Сплошная секретная информация. Кто так делает?» – написал президент.

Союзники Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, заявляют, что Болтон лжет ради увеличения продаж своей книги.

«Не может быть, чтобы президент Трамп сказал это Джону Болтону, – написал Джулиани в «Твиттере». – Жаль, что человек готов пожертвовать своей честностью, чтобы заработать на продаже книги. Неудивительно, что он так мало добился в роли советника по национальной безопасности».

Администрация также опровергает другое утверждение из рукописи Болтона: о том, что генпрокурор Уильям Барр был обеспокоен поведением Трампа в связи с «личными одолжениями» Китаю и Турции и ненадлежащим влиянием на независимые расследования.

В Минюсте заявляют, что подобных обсуждений не было и что Барр никогда не называл неподобающими беседы президента с другими иностранными лидерами.

«Если господин Болтон действительно это написал, то, похоже, он приписал генпрокурору Барру собственные взгляды, которые генпрокурор Барр не разделяет», – заявил официальный представитель Минюста Керри Купеч.

Однако некоторые встают на сторону Болтона. Джон Келли, занимавший пост главы аппарата Белого дома и пересекавшийся с Болтоном по работе, сказал в понедельник, что верит бывшему советнику. «Если Джон Болтон пишет это в своей книге, то я верю Джону Болтону», – цитирует слова Келли газета Sarasota Herald-Tribune.

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