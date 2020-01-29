Еще один американский самолет разбился на Ближнем Востоке

На территории Ирака разбился военный транспортный самолет США. Он стал вторым за неделю воздушным судном, которое американцы потеряли на Ближнем Востоке, сообщает телеканал «Царьград».

Арабские СМИ сообщили, что самолет потерпел крушение в провинции Анбар, которая находится на границе Ирака и Сирии. На борту находились четыре человека, все они погибли. Некоторые источники сообщают, что причиной катастрофы могла стать атака боевиков из зенитного орудия. Однако официальной версии произошедшего еще нет.

Напомним, что несколькими днями ранее другой самолет ВВС США разбился в Афганистане.

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