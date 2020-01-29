Стало известно происхождение подкинутых Голунову наркотиков

Наркотики, «изъятые» у журналиста Ивана Голунова, являлись вещественным доказательством в делах по задержанию настоящих наркоторговцев, утверждают СМИ.
Подброшенные Голунову наркотики якобы ранее были похищены в ходе двух операций по задержанию настоящих торговцев запрещенными веществами, информирует РЕН-ТВ.
Осужденные за сбыт наркотиков дали показания на задержанных по делу Голунова полицейских, отмечает телеканал. По их словам, правоохранители занизили количество изъятого у них вещества.
Отмечается, что похищенные наркотики планировалось использовать для «раскрытия» несуществующих преступлений, связанных с хранением наркотиков.
Ранее в СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.
Сообщалось, что установлены и задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента РФ Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Поставленные военным бронетранспортеры БТР-4Е, о дефектах которых сообщалось ранее, – качественные. Об этом 29 января заявили в государственном концерне «Укроборонпром». «Результаты совместной проверки БТР-4: поставленные военным бронетранспортеры – надлежащего качества», – сказано в сообщении. В «Укроборонпроме» объяснили, что 24 января бронетранспортеры в местах их постоянной дислокации проверила совместная комиссия представителей Министерства обороны и Харьковского конструкторского бюро имени Морозова […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе – Олифер / 29 января
- Пристайко о жертвах катастрофы смолета МАУ: Украинцев, к счастью, только одинадцать. Видео / 11 января
- СНБО создал штаб в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране / 8 января
- Зеркаль: Европа не снимет санкций с РФ, пока не будет контроля над украино-российской границей / 13 января
- Суд приговорил экс-президента Пакистана Мушаррафа к смертной казни / 17 декабря
- Зеленский завершил встречу с Макроном и начал переговоры с Меркель / 9 декабря
- Путин оценил неисполнение бюджета на 1 трлн рублей словами «что-то многовато» / 11 декабря
- Британский журнал признал Крым российским / 2 января