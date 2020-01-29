Первый случай заражения уханьским вирусом выявлен в Финляндии

Первый случай заражения уханьским вирусом выявлен в Финляндии

29.01.2020, 18:44, Новости дня

Анализы подтвердили наличие пневмонии, вызванной коронавирусом, у туриста из Уханя, которого госпитализировали накануне в финском городе Рованиеми, сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что мужчина уехал из Уханя, где началась вспышка заболевания,  пять суток назад. На протяжении двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, из-за чего обратился в больницу. Сейчас пациент помещен в отдельную изолированную палату.

Глава департамента THL Мики Салминен заявил, выявление вируса в Финляндии было ожидаемо в связи с притоком туристов. Однако, по его словам,  «риск его распространения в стране по-прежнему очень мал». Заболевший турист контактировал еще с 15 людьми, за их которыми в течение двух следующих недель будут наблюдать врачи.

«В Финляндии готовы к возможным случаям (заражения, – прим. ВЗГЛЯД). У системы здравоохранения есть планы действий. В больницах готовы обследовать и лечить зараженных в особых условиях», – сказал Салминен.

Ранее новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Германии. В РФ пока не зарегистрированы случаи заболевания, однако риск проникновения коронавируса в страну существует. 

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года.



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