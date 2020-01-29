В Украине 98% больных гемофилией заражены гепатитом С – эксперт

98% больных гемофилией в Украине были заражены гепатитом С во время переливания крови и ее препаратов в государственных медицинских учреждениях, заявил на пресс-конференции в информагентстве УНИАН 29 января председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр Шмило.

«Безопасность крови – это очень важный вопрос, который замалчивается. Информацию об инфицировании путем переливания крови или ее компонентов стараются «затереть», не выставлять, чтобы не было слышно. А вопрос действительно очень серьезный, потому что на сегодня препараты крови и компонентов крови – это риск инфицирования. При этом доказать факт заражения при переливании практически невозможно. А статистика не ведется, потому что это скандал для страны. Поэтому мы начали проводить свой мониторинг. И оказалось, что цифра по гепатиту С, выявленная среди больных гемофилией, это 98%», – сообщил он.

Шмило подчеркнул, что и сам пострадал от государственной системы переливания крови.

«Приходят в больницу здоровые граждане, которые вынуждены обратиться, а уходят с гепатитом С. Это большая проблема, но для ее решения ничего не делается. В Украине путем переливания крови идет массовое инфицирование пациентов. И я имел радость получить гепатит С путем переливания. Кто за это все должен отвечать?» – подчеркнул эксперт.

По его словам, после того, как в Украине появились частные станции переливания крови, которые ориентируются на протоколы ЕС, удалось снизить показатель инфицированности до 90%.

«У нас по стране на огромное количество станций, где заготавливается кровь, всего лишь две частные. Действительно, там инфицирование препаратами остановлено. Там стоит новое современное оборудование. Надо снять шляпу перед бизнесом, что сделаны шаги по устранению такой опасности, как инфицирование препаратами. Это здорово. Поэтому, конечно, должно быть вхождение частных предприятий в отрасль заготовки крови», – убежден Шмило.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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