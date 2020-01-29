С начала работы нового состава Рады Зеленский ветировал 10 законов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на 10 законов, принятых Верховной Радой IX созыва. Об этом 29 января сообщили в информационном управлении Аппарата украинского парламента.

«На 10 законов, из которых девять являются переходными с предыдущих созывов Верховной Рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная Рада IX созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один – приняла повторно, преодолев вето, и два – не приняла повторно и сняла с рассмотрения», – отметили в законодательном органе.

В Аппарате Верховной Рады отметили, что за две сессии народные депутаты рассмотрели 463 законопроекта, 158 из которых приняли в целом.

Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Поставленные военным бронетранспортеры БТР-4Е, о дефектах которых сообщалось ранее, – качественные. Об этом 29 января заявили в государственном концерне «Укроборонпром». «Результаты совместной проверки БТР-4: поставленные военным бронетранспортеры – надлежащего качества», – сказано в сообщении. В «Укроборонпроме» объяснили, что 24 января бронетранспортеры в местах их постоянной дислокации проверила совместная комиссия представителей Министерства обороны и Харьковского конструкторского бюро имени Морозова […]