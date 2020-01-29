С начала работы нового состава Рады Зеленский ветировал 10 законов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на 10 законов, принятых Верховной Радой IX созыва. Об этом 29 января сообщили в информационном управлении Аппарата украинского парламента.
«На 10 законов, из которых девять являются переходными с предыдущих созывов Верховной Рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная Рада IX созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один – приняла повторно, преодолев вето, и два – не приняла повторно и сняла с рассмотрения», – отметили в законодательном органе.
В Аппарате Верховной Рады отметили, что за две сессии народные депутаты рассмотрели 463 законопроекта, 158 из которых приняли в целом.
Верховная Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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