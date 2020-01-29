Два фигуранта дела об избиении заключенных в ярославской колонии №1 получили условные сроки

Бывшие сотрудники ярославской ИК-1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа 29 января были приговорены к условным срокам за избиение троих осужденных.

«Четыре года условно, лишение права занимать определенные должности на 2,5 года», – пояснила после приговора Ирина Бирюкова, адвокат одного из избитых заключенных.

Писаревский, Оныпа и еще один сотрудник ярославской ИК-1 Максим Яблоков обвинялись в избиении бывшего осужденного Хасдина Муртазалиева и еще двоих осужденных в ИК-1 в 2016 году. Яблоков ранее признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием: его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Оныпа и Писаревский также признали свою вину, но заявили, что указание «принять жестко» новых заключенных исходило именно от Яблокова. В итоге Оныпа избивал заключенного, а Писаревский держал его.

История с избиениями в ярославской ИК-1 началась в 2018 году, когда фонд «Общественный вердикт» передал журналистам записи с нательных видеорегистраторов в колонии. На одном видео, снятом в декабре 2016 года, конвоиры избивали заключенного Евгения Макарова, на другом – Муртазалиева и нескольких других заключенных избивали дубинками в коридоре. Два видео опубликовала «Новая газета», после этого в ярославской колонии провели проверку и возбудили несколько уголовных дел на сотрудников ИК.

Макаров и до публикации видео заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии, но Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видео в 2018 году.

В декабре четвертый сотрудник колонии №1, Сергей Ефремов, получил четыре года лишения свободы по делу об избиении Макарова и был лишен звания капитана. Дела других бывших сотрудников, которые принимали участие в избиении, пока не рассматривались.

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