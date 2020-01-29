Путин уволил главу Чувашии, который был героем скандала с ключами и призывал «мочить» журналистов

Президент России Владимир Путин 29 января отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Ранее чиновника исключили из рядов правящей партии «Единая Россия» за нарушение этических норм. За последние несколько недель Игнатьев был героем двух скандалов: с ключами от пожарных автомобилей и когда призывал «мочить» журналистов.

В последний раз с такой формулировкой президент увольнял руководителя региона в апреле 2017 года: это был глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки.

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев, глава комитета по делам национальностей Госдумы.

23 января Игнатьев торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин и, отдавая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть, чтобы их получить. ​

В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной части, который получал ключи, и не хотел никого обидеть. Но глава МЧС и бывший личный охранник Путина Евгений Зиничев с этим мнением не согласился и обвинил Игнатьева в неэтичном поведении. А глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поведение Игнатьева «было, мягко говоря, неприемлемо» и это «некрасивый и бессовестный поступок».

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему, – заявил после заседания комиссии по этике «Единой России» ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. – Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению».

Также Игнатьев призывал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

За эту речь чиновник также был вынужден извиняться:

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили, – заявил он, когда его призывы широко разошлись по Сети. – У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения».

Игнатьев был назначен руководить регионом в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Срок его полномочий истекал в августе 2015 года, но на выборах 2015 года Игнатьев уже в первом туре получил 65,54% голосов и был избран на новый пятилетний срок. Его полномочия истекали в сентябре 2020 года.

Накануне Игнатьев выступал с посланием региональным парламентариям, а в Кремле заявляли, что указа о его отставке не готовится.

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