ВОЗ созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 30 января в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае, следует из заявления ВОЗ.
Об этом информирует ТАСС.
В понедельник ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне как «высокий».
Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус отправился в Китай для оценки ситуации. В среду глава МИД Китая Ван И на встрече с ним заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии.
При этом 23 января в ВОЗ не стали объявлять чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии нового типа в Китае, однако позже призвали все страны приготовиться к сдерживанию коронавируса.
По состоянию на утро среды число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, 1,2 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами заболевания стали 132 человека.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что пять регионов РФ на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хозяйственный суд Киева отказал «Фармаку» в признании торговой марки «Корвалол Corvalolum» хорошо известным знаком / 10 декабря
- Трамп совершил незапланированный визит в Афганистан и заявил о возобновлении переговоров с талибами / 29 ноября
- Украинка Харлан завоевала золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив в финале россиянку / 13 января
- Кто попадет, а кто нет в правительство Мишустина / 21 января
- «Укроборонпром» планирует сократить долги по зарплатам вдвое до конца 2020 года – Найем / 20 января
- Действие Антипиратского меморандума продлено 2021 года / 28 января
- Евросоюз запретил ввоз мяса птицы c Украины из-за выявленного заболевания / 23 января
- «Известия»: российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой пилотов с 2021 года / 9 декабря