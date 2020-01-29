Куршскую косу завалило парафином

В Литве на берег Куршской косы выбросило несколько тонн вещества, похожего на парафин, сообщила глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер.
За вторник волонтеры и сотрудники парка собрали около 10 кубометров отходов, сказала Фесер, передает «Интерфакс».
Представитель департамента охраны окружающей среды Ева Крикштапоните заявила, что, согласно модели Агентства по охране окружающей среды, вещество могло проникнуть на территорию Литвы из России.
В октябре 2019 года специалисты Росгидромета зафиксировали в Красноярском крае превышение предельно допустимых концентраций меди в воде более чем в 200 раз после разрушения дамб, по этому факту возбудили уголовное дело.
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