США: 210 американских граждан эвакуируются из Уханя

Приблизительно 210 граждан США эвакуируются из китайского города Ухань, центра внезапного распространения коронавируса.

Об этом сообщается в заявлении Центров правительства США по контролю и профилактике заболеваний, распространенном в среду посольством США в Пекине.

По прибытии в Калифорнию американцы, прибывшие из Уханя, будут несколько раз подвергнуты медицинскому обследованию, подчеркивается в документе.

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