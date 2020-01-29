США: 210 американских граждан эвакуируются из Уханя

США: 210 американских граждан эвакуируются из Уханя

29.01.2020, 18:30, Новости дня

Приблизительно 210 граждан США эвакуируются из китайского города Ухань, центра внезапного распространения коронавируса.

Об этом сообщается в заявлении Центров правительства США по контролю и профилактике заболеваний, распространенном в среду посольством США в Пекине.

По прибытии в Калифорнию американцы, прибывшие из Уханя, будут несколько раз подвергнуты медицинскому обследованию, подчеркивается в документе.



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