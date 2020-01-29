США: 210 американских граждан эвакуируются из Уханя

Приблизительно 210 граждан США эвакуируются из китайского города Ухань, центра внезапного распространения коронавируса.
Об этом сообщается в заявлении Центров правительства США по контролю и профилактике заболеваний, распространенном в среду посольством США в Пекине.
По прибытии в Калифорнию американцы, прибывшие из Уханя, будут несколько раз подвергнуты медицинскому обследованию, подчеркивается в документе.
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