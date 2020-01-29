В питьевой воде нашли опасные соединения

Международная команда специалистов заявила, что существующий сегодня способ обеззараживания воды является опасным. Дело в том, что после него в воде все равно могут содержаться токсичные вещества, которые образуются именно в процессе обеззараживания.

Наиболее распространенным способом обеззараживания воды является добавление хлорноватистой кислоты и ее солей в воду. Ученые рассказали, что соединения хлора являются полезными. Хлорирование в свое время спасло человечество от многих заболеваний, среди которых брюшной тиф и холера. Однако также эксперты обнаружили, что способ является не совсем безопасным, поскольку его последствия до конца никогда не были изучены. Специалисты из США и Швейцарии определили, что изучаемый метод обеззараживания воды приводит к возникновению в ней вредных веществ.

В ближайшее время исследователи намерены изучить как можно лучше и другие методы, среди которых использование озона, ультрафиолетового излучения и ультрафильтрации.

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