«Люди имели право»: оскорбившую россиян Наталью Андрейченко поставили на место

«Люди имели право»: оскорбившую россиян Наталью Андрейченко поставили на место

29.01.2020, 18:30, Разное

«Интересные дела.
Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав о
ее «исчезновении», а теперь после того, как она «нашлась»,
Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется,
эмоционально отреагировал на ее «возвращение», – отметил собеседник «Дни.ру». По его словам, люди имели
право заподозрить артистку в пиаре.

«И не надо их за это называть
«больными» и «зомби», – заявил эксперт. При этом он
добавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге.
«Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотя
бы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобы
они не поднимали панику на широкую аудиторию», – высказался Манукян.

«Если бы Наталья Андрейченко предупредила
своих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее от
сатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития», – отметил эксперт. По
его словам, практика «мауна» действительно требует полного молчания и
отключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все. 

«Судя по реакции Натальи Андрейченко,
я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надо
не обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди,
которые находятся на пути к просветлению», – заключил Манукян.



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