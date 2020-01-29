«Люди имели право»: оскорбившую россиян Наталью Андрейченко поставили на место

«Интересные дела.

Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав о

ее «исчезновении», а теперь после того, как она «нашлась»,

Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется,

эмоционально отреагировал на ее «возвращение», – отметил собеседник «Дни.ру». По его словам, люди имели

право заподозрить артистку в пиаре.

«И не надо их за это называть

«больными» и «зомби», – заявил эксперт. При этом он

добавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге.

«Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотя

бы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобы

они не поднимали панику на широкую аудиторию», – высказался Манукян.

«Если бы Наталья Андрейченко предупредила

своих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее от

сатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития», – отметил эксперт. По

его словам, практика «мауна» действительно требует полного молчания и

отключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все.

«Судя по реакции Натальи Андрейченко,

я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надо

не обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди,

которые находятся на пути к просветлению», – заключил Манукян.

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