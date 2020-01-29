«Люди имели право»: оскорбившую россиян Наталью Андрейченко поставили на место

«Интересные дела.
Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав о
ее «исчезновении», а теперь после того, как она «нашлась»,
Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется,
эмоционально отреагировал на ее «возвращение», – отметил собеседник «Дни.ру». По его словам, люди имели
право заподозрить артистку в пиаре.
«И не надо их за это называть
«больными» и «зомби», – заявил эксперт. При этом он
добавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге.
«Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотя
бы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобы
они не поднимали панику на широкую аудиторию», – высказался Манукян.
«Если бы Наталья Андрейченко предупредила
своих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее от
сатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития», – отметил эксперт. По
его словам, практика «мауна» действительно требует полного молчания и
отключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все.
«Судя по реакции Натальи Андрейченко,
я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надо
не обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди,
которые находятся на пути к просветлению», – заключил Манукян.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что пять регионов РФ на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе – пресс-служба ОПУ / 7 января
- Австрия объяснила значение РФ для Европы / 26 января
- Армия Украины лишится генерал-полковников / 20 декабря
- Путин назвал уродами создателей «групп смерти» / 22 января
- Следствие сообщило о бегстве подельника Абызова за границу / 13 декабря
- В Кремле прокомментировали высылку немецких дипломатов / 12 декабря
- Глава НОК Японии назвал россиян самыми сложными противниками в Токио / 27 декабря
- Путин подписал закон о повышении МРОТ / 28 декабря