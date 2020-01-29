Деятельность украинских медиа должна регулироваться двумя базовыми законами – эксперт Совета Европы

Деятельность украинских медиа стоит регулировать двумя базовыми законами. Об этом эксперт Совета Европы Криштина Розгони заявила во время обсуждения законопроекта №2693 «О медиа», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я поддерживаю идею второго базового закона… Определение журналиста, права журналистов, их защита, источники, свобода прессы и все фундаментальные вещи, которые касаются журналистики – мне кажется, что все это должно быть в отдельном законе», – сказала она.

Розгони отметила, что 99% положений законопроекта №2693 касаются аудиовизуальных СМИ, но часть из них имеет отношение к печатным и онлайн-изданиям.

«Это немного сбивает с толку. И это нужно учитывать. Лучше их (печатным и онлайн-СМИ. – «ГОРДОН») тут вообще не охватывать, а сделать это в другом законе. Они должны подлежать определенному регулированию, но не такому, как аудиовизуальные СМИ», – сказала она.

Розгони является ассистентом профессора Венского университета, специализируется в вопросах политики и регулирования СМИ.

Сегодня народные депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают законопроект №2693 «О медиа», который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада. В частности, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что СМИ будут регулироваться путем регистрации и обязательного лицензирования.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается «ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором».

Законопроект «О медиа» был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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