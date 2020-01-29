Противовоспалительные препараты вредны при переломах

В ходе недавно проведенного исследования ученые выяснили, что в некоторых случаях прием противовоспалительных препаратов при переломах является вредным. Дело в том, что данные средства способствуют замедлению заживления костей.
Известно, что циркадные часы играют чрезвычайно важную роль в заживлении ран. Воспаления тоже в некоторых случаях оказывают благоприятное влияние на человеческий организм. Когда иммунная система работает правильно и эффективно, именно воспаление способствует борьбе с инфекцией. В ходе заживления ран, как выяснили специалисты, данный процесс очень важен. Так были организованы эксперименты, в которых приняли участие лабораторные мыши с переломами голени. На них тестировали противовоспалительные препараты.
Оказалось, именно вводимые противовоспалительные средства препятствуют заживлению костей.
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