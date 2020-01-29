Физические упражнения являются такими же полезными для памяти, как и кофеин

Исследователи из Лаборатории психологии упражнений и здоровья сообщили, что прогулка на свежем воздухе или же другие легкие физические нагрузки являются такими же бодрящими, как и чашка кофе.

Рабочей памятью привыкли считать возможность хранить и манипулировать информацией в конкретный момент. Ранее ученые уже доказали, что по отдельности кофеин и физические упражнения крайне положительно влияют на когнитивные функции. Особенно благоприятно они влияют на внимание и бдительность. Тем не менее, специалисты никогда не сравнивали силу воздействия кофе и физических упражнений. Недавно они все же решили это сделать и выяснили, что прогулка отличается от кофеина своей высокой эффективностью.

Таким образом, ученые отметили, что в случае необходимости выбора между кофе и прогулкой полезнее всего выбрать прогулку.

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