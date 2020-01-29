Путин уволил скандального главу Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполнять его обязанности будет депутат Госдумы Олег Николаев, сообщает RT.

Поводом для такого решения стала скандальная видеозапись, на которой Игнатьев вручает сотрудникам МЧС ключи от новых служебных машин. Он держал связку ключей в руке перед лицом одного из спасателей, но когда тот пытался взять их, глава республики отдергивал руку вверх. В результате мужчина был вынужден унизительно прыгать за заветной связкой. Кроме того, в ходе одного из торжественных мероприятий чиновник призвал «мочить» критикующих власть журналистов.

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