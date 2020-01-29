Песков назвал недопустимым мнение Зеленского об ответственности СССР за начало войны

Мнение президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Мы категорически не приемлем подобной оценки, мы категорически не согласны с любыми попытками возложить ответственность за начало, за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва также категорически не приемлет любые «тенденции на забвение роли Красной армии Советского Союза в освобождении всего мира от коричневой чумы».

Ранее Песков также заявил, что высказывания Зеленского не вызывают ничего кроме сожаления и непонимания. Он также затруднился ответить, будет ли Москва приглашать украинского лидера на Парад 9 мая в связи с этими заявлениями.

Напомним, в понедельник Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.





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